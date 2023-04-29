شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترد على تصريح بايدن

قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، حول كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن "تغيير النظام في كوريا"، إن التصريحات يمكن قبولها لأنها جاءت من "رجل عجوز مسن لا مستقبل له"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وهددت شقيقة رئيس كوريا الشمالية، في وقت سابق، بتكثيف إطلاق الصواريخ في المحيط الهادئ، ردا على الإجراءات الأمريكية.

وقالت كيم يو جونغ، التي تشغل منصب نائب رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري: "تم مؤخرا تنشيط حركة أسلحة الضربة الاستراتيجية للقوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية".

وقالت كيم يو جونغ، في وقت سابق، إن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية ليست موجهة ضد كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم يو قولها سابقا: "بالنسبة للأغبياء، ألفت انتباهكم إلى أن صواريخنا الباليستية العابرة للقارات لن تستهدف سيئول أبدا، ومثل السابق ليس لدينا رغبة في التعامل مع حثالة كوريا الجنوبية".