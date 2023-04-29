ads
السبت 29 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترد على تصريح بايدن

شقيقة زعيم كوريا
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، حول كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن "تغيير النظام في كوريا"، إن التصريحات يمكن قبولها لأنها جاءت من "رجل عجوز مسن لا مستقبل له"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وهددت شقيقة رئيس كوريا الشمالية، في وقت سابق، بتكثيف إطلاق الصواريخ في المحيط الهادئ، ردا على الإجراءات الأمريكية.

وقالت كيم يو جونغ، التي تشغل منصب نائب رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري: "تم مؤخرا تنشيط حركة أسلحة الضربة الاستراتيجية للقوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية".

وقالت كيم يو جونغ، في وقت سابق، إن الصواريخ الباليستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية ليست موجهة ضد كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم يو قولها سابقا: "بالنسبة للأغبياء، ألفت انتباهكم إلى أن صواريخنا الباليستية العابرة للقارات لن تستهدف سيئول أبدا، ومثل السابق ليس لدينا رغبة في التعامل مع حثالة كوريا الجنوبية".

شقيقة زعيم كوريا الشمالية بايدن الرئيس الأمريكي إطلاق الصواريخ في المحيط الهادئ