شيرين عبد الوهاب تسقط على خشبة المسرح أثناء حفلها في دبي

تعرضت النجمة شيرين عبد الوهاب لموقف محرج على المسرح خلال حفلها المقام الآن بدبي، حيث سقطت على المسرح وذلك خلال رجوعها للخلف أثناء غنائها، وقالت شيرين مازحة: "شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال.. بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش غير الشاطر".

ويُعد هذا الحفل هو الأول للنجمة شيرين عبد الوهاب بعد فترة غياب.

وكانت شيرين ظهرت مؤخرًا بصورة جديدة، حيث ظهرت بوزن زائد عبر مواقع التواصل داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيل أغنية جديدة من ألبومها الجديد.

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