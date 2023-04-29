رئيسة الحكومة التونسية تستعرض آخر مستجدات تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية

استعرضت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، آخر مستجدات تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء نحو البلاد، والوضع على سواحل ولاية صفاقس، لا سيما بعد انتشال عدد من الجثث لمهاجرين إثر غرق مراكبهم عرض البحر.

جاء ذلك خلال جلسة عمل وزارية عقدت، يوم أمس الجمعة، خصّصت لمواصلة النظر في ملف الهجرة، وذلك بحضور منظمة الهلال الأحمر التونسي والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

كما استعرض المجلس مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والصحية في التعامل مع الوضع بولاية صفاقس، مثمنًا في ذات الشأن دور منظمة الهلال الأحمر التونسي في تعزيز مجهودات الدولة في التعاطي مع مسألة الهجرة غير الشرعية.

وتابع المجلس أعمال إعداد برنامج وطني للتعامل مع ظاهرة الهجرة، وذلك وفق مقاربة شاملة وضمن أطر محددة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والإنسانية والأمنية لهذه الظاهرة.