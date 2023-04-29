المغرب ضمن أفضل 20 دولة ناشئة الأكثر جاذبية للاستثمار

صُنف المغرب ضمن الدول الـ20 الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمار، وفقا لمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر 2023، الذي صدر عن مكتب الاستشارات الاستراتيجية الأمريكي "إيه تي كيرني".

وحسب المؤشر العالمي لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد احتل المغرب المرتبة الـ 16 بين الدول الناشئة الأكثر جاذبية للمستثمرين، متقدمة على جنوب إفريقيا (17) وخلف مصر (المرتبة 14)، مشيرا إلى التفاؤل المستمر بين المستثمرين على الرغم من المخاطر المرتبطة، خاصة، بارتفاع أسعار السلع الأولية وتنامي التوترات الجيوسياسية.

وأوضح تقرير المكتب الأمريكي أن المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الدول الناشئة، الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

وفيما يتعلق بالدول المتقدمة، أبرز مكتب الاستشارات الذي يوجد مقره في شيكاغو، أن الولايات المتحدة وكندا واليابان حلت على التوالي في المراكز الثلاثة الأولى.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 25 عاما التي ينشر فيها مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر تصنيفا حصريا للأسواق الناشئة.

وأكد التقرير أن أكثر من ثلاثة أرباع المستثمرين (82%) يخططون لزيادة استثماراتهم الأجنبية المباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بزيادة طفيفة مقارنة بـ76 % التي تم تسجيلها العام الماضي.

علاوة على ذلك، ذكر التقرير أن 87 % من المستثمرين يرون أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو السبيل الأكثر أهمية لتحسين مردودية شركاتهم وقدرتها التنافسية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بارتفاع طفيف عن 83% المسجلة في عام 2022.

وبينما ارتفعت مستويات التشاؤم بشكل طفيف من 32 إلى 35 %، ظل حوالي ثلثي المستثمرين (63 %) أكثر تفاؤلا بشأن صحة الاقتصاد العالمي، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في عام 2022.