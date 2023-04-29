تفاصيل انتشال جثة طالب ومصرع آخر داخل منزله بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب، إثر غرقه في نهر النيل أمام قرية الشيخ فضل في مركز بني مزار، فيما استقبلت مستشفى المنيا العام جثة طالب لقي مصرعه داخل منزله بحي غرب مدينة المنيا، في ظروف غامضة، حيث تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة "أحمد.ح" 16 عامًا، طالب، مقيم بقرية الشيخ فضل من المجرى المائي لنهر النيل أمام قرية الشيخ فضل.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى التكامل بالشيخ فضل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف.

على جانب آخر، استقبلت مستشفى المنيا العام جثة طالب يُدعى "م.م" 19 عاما، مقيم بحي غرب مدينة المنيا، حيث لقي مصرعه داخل منزله في ظروف غامضة، وتم التحفظ علي الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق، حيث كلفت الطب الشرعي بمناظرة الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وكانت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا، انتشلت صباح أمس الجمعة جثتي سائق ومزارع لقيا مصرعهما غرقا بالمجري المائي لنهر النيل، إثر سقوط سيارة ربع نقل من أعلي معدية كانت تعبر من البر الغربي للشرقي أمام قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص.