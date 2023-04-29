كوليبا: الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية ليس المعركة الأخيرة

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية دول شمال البلطيق الثمانية إن الهجوم المضاد المرتقب للقوات الأوكرانية لا ينبغي اعتباره المعركة الأخيرة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وصل يوم الجمعة، وزراء خارجية دول شمال البلطيق الثمانية، (لاتفيا والدنمارك وإستونيا وأيسلندا وليتوانيا والنرويج والسويد وفنلندا)، إلى أوديسا في زيارة رسمية.

في وقت سابق من يوم الجمعة، قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن كييف مستعدة لشن هجوم مضاد، والقوات تنتظر قرار القيادة.

وقال كوليبا في مقطع فيديو نشر على موقع وزارة الخارجية الأوكرانية: "لا ينبغي اعتبار الهجوم المضاد بأنه المعركة الأخيرة، المعركة الحاسمة هي التي ستؤدي إلى التحرير الكامل للأراضي الأوكرانية. سيكون بالإمكان التوصل لهذا الاستنتاج في النهاية، وليس في بداية المعركة.

وأشار إلى أنه من أجل تحقيق أوكرانيا انتصارات في ساحة المعركة، قد يلزم شن هجومين مضادين أو أكثر. برأيه، الصراع الحالي لا يمكن تجميده. وأكد أن أوكرانيا "ستقاتل حتى النصر".

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال في أوائل أبريل إن الهجوم المضاد الأوكراني يمكن أن يبدأ في الصيف. من ناحية ثانية ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم المضاد كان مقررا في 30 أبريل. وأشار خبراء لوكالة ريا نوفوستي إلى أن من الصعب تصديق التصريحات المتناقضة التي تصدر من كييف وواشنطن، وقد تكون كلها ضمن حملة تضليل.