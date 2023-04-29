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السبت 29 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا: إجلاء موظفين أمميين من السودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وصلت طائرة عسكرية فرنسية، أمس الجمعة، إلى العاصمة التشادية انجامينا، قادمة من مدينة "الفاشر" (غرب السودان)، وعلى متنها موظفون من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية الذين تم إجلاؤهم من السودان.
وذكرت وزارتا القوات المسلحة والخارجية الفرنسية- في بيان مشترك، أمس الجمعة، أنهما قاما، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بتنظيم عملية الإجلاء هذه من السودان، حيث تشهد البلاد قتال عنيف منذ 15 أبريل الجاري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ومنذ بدء عمليات الإجلاء، قامت فرنسا بإجلاء أكثر من ألف شخص، من بينهم 216 فرنسيا وأسرهم، من خلال القوات المسلحة الفرنسية.
وتجدد فرنسا دعوتها لكافة الأطراف إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار السياسي.

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