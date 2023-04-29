مينا عطا: «فرحان بسيناء جدًا»

شارك الفنان مينا عطا، صورته مع الكينج محمد منير بعد حفله في مدينة العريش الذي أُقيم مساء أمس، وشكر أهالي سيناء على حسن ضيافتهم وكرمهم.

وشارك مينا عطا عددًا من الصور لحفل منير ضمن فعاليات مهرجان سباق الهجن وعلق عليها قائلًا: « اتبسطت جدًا بحضور فعاليات المهرجان العربي للهجن بشمال سيناء بمدينة العريش وحفل الكينج محمد منير، واكتشفت قد إيه أهل سيناء و العريش طيبين".

وأضاف مينا عطا، قائلًا: «بالأخص ناس جميلة وذوق جدًا وحسن ضيافتهم لينا وكرمهم كان عامل ازاي، حقيقى الواحد فرحان بسيناء جداً وبرجوع الحياة، والاحتفالات فيها تانى والنشاطات وبشكر جيش بلدنا الرجالة ومجلس القبائل والعائلات المصرية وربنا يديمها نعمة علينا ويحفظ بلدنا دائماً يارب …سيناء جميلة أوى».

وتابع: «كان لي الشرف أكون موجود وسط العديد من السادة الوزراء، والقادة وزملائي الفنانين والإعلاميين، السيد وزير الشباب والرياضة: دكتور أشرف صبحي، السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى: دكتورة نيڤين القباچ، السيدة وزيرة الثقافة: دكتورة نيڤين الكيلانى».

وكانت أقيمت فعاليات مهرجان سباق الهجن بالأمس في مدينة العريش، احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة وذكرى تحرير سيناء، وبمشاركة نحو 800 جمل من مختلف الأعمار، وبحضور عدد من الدول العربية والمحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، فيما شارك اللواء دكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ممثلًا عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار دور في هيئة الخدمات البيطرية في الإشراف البيطري والصحي للإبل المشاركة في مختلف السباقات.