النفط يرتفع بأكثر من 2% وسط نمو الطلب وانخفاض الإنتاج في أمريكا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة يوم أمس الجمعة، بعد بيانات أمريكية تظهر تراجع إنتاج النفط الخام وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 1.17 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 79.54 دولار للبرميل عند التسوية. وينقضي أجل هذه العقود يوم الجمعة. وقفز العقد الأكثر تداولا لشهر يوليو تموز 2.7 بالمئة إلى 80.33 دولار عند التسوية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.02 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 76.78 دولار عند التسوية.

ورغم أن الخامين سجلا مكاسب يومية فإنهما انخفضا للأسبوع الثاني على التوالي، وسجل خام برنت انخفاضا للشهر الرابع وسط تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة على توقعات الطلب.