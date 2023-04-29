استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم

استشهد شاب فلسطيني أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحام بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى مصطفى صباح (15 عامًا)، استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وفي مدينة قلقيلية، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان، نظمت في بلدة كفر قدوم.