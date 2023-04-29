ads
السبت 29 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد شاب فلسطيني أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحام بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى مصطفى صباح (15 عامًا)، استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.
وفي مدينة قلقيلية، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان، نظمت في بلدة كفر قدوم.

استشهاد شاب فلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم