بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية أمس الجمعة، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي "مازي" تقدما بنسبة 0.53%، عند 10.525،22 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.95% ليستقر عند 848،13 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.8% بمجموع 789،66 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.03% بمجموع 9.635،7 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 34 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 546 مليار درهم مغربي.