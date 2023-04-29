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السبت 29 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع أمس الخميس، مدعومةً بأرباح الشركات وارتفاع أسهم النفط.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، ليسجل زيادة قدرها 1.9% هذا الشهر، كما ارتفعت أسهم قطاعات العقارات 5.2%، والرعاية الصحية 4.7%، متجاوزةً القطاعات الأوروبية الرئيسية خلال الشهر.
وسجّلت أسهم شركات التكنولوجيا وشركات التعدين أكبر خسائر شهرية بانخفاضها بنسبة 4.7%، و5.6% على التوالي.
وقادت أسهم النفط والغاز المكاسب بنهاية يوم الجمعة وارتفعت بنحو 2% مع ارتفاع أسعار النفط الخام، لتعوض بذلك انخفاض أسهم البنوك التي هبطت 1.4%.
وتراجع سهم بنك ناتويست البريطاني 3.7% بعد إعلانه انخفاض ودائعه بنحو 20 مليار جنيه إسترليني في الربع الأول، بينما ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 3% في أبريل، متجاوزًا جميع المؤشرات الأوروبية الكبرى.
وقفز سهم شركة الكترولوكس 15.5% بعد أن أعلنت الشركة السويدية المصنعة للأجهزة المنزلية مبيعات الربع الأول، كما ارتفع سهم مجموعة مرسيدس بنز 0.7%، بينما صعد سهم شركة كوفيسترو الألمانية لصناعة الكيماويات 8.5%.

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