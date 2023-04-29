إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي

أُصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب تروسيكل بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي وتم نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يُفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص أحدهم حالته خطيرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين للمستشفى لإسعافهم .

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور مرة أخرى.