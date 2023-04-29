بوروسيا دورتموند يمنح البايرن فرصة الانقضاض على صدارة البوندسليجا بالتعادل مع بوخوم

منح فريق بوروسيا دورتموند، مساء الجمعة، فرصة لمنافسه بايرن ميونخ بالانقضاض على صدارة الدوري الألماني بالموسم الجاري 2022-2023، وذلك بالتعادل بهدف لمثله مع مضيفه بوخوم، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فونوفيا، في افتتاح منافسات الجولة 30 من بطولة البوندسليجا.

ويملك البايرن، فرصة للتربع على قمة الدوري الألماني مجددًا، في حال فوزه على هيرتا برلين، بعد غد الأحد، في نفس الجولة.

افتتح أنتوني لويسيا التسجيل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة منذ بداية اللقاء، ثم جاء الرد سريعًا من الضيوف بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق كريم أديمي، لتنتهي المواجهة بالهدفين المبكرين فقط، ليفشل أسود الفيستفاليا في توسيع الفارق مع بايرن ميونخ الذي يلاحقه على قمة البوندسليجا، حيث إذا فاز البايرن على هيرتا برلين سيصل إلى 62 نقطة، متخطيًا دورتموند على صدارة الترتيب.

وبتلك النتيجة، ظل بوروسيا دورتموند على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، فيما بقى بوخوم في المركز الخامس عشر وفي رصيده 28 نقطة.