رونالدو يسجل هدفًا في اكتساح النصر للرائد بالدوري السعودي

سجل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم النصر، هدفًا في المباراة التي فاز بها فريقه على ضيفه الرائد برباعية نظيفة، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

وتواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر في مواجهة الرائد، رغم الانتقادات التي وجهت إليه في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه، ما أدى إلى خسارة الفريق في أكثر من مباراة في الفترة الأخيرة.

ونجح صاروخ ماديرا في قص شريط أهداف اللقاء مبكرًا، وذلك في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول بصناعة زميله الظهير الأيمن سلطان الغنام، الذي أرسل كرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء الضيوف، ليرتقي الدون فوق الجميع، ويحولها برأسه في شباك الحارس سيلفيو لونج معلنًا عن الهدف الأول للعالمي، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق رونالدو بالهدف الذي أحرزه في شباك الرائد.

وبهذا الهدف، كسر كريستيانو رونالدو صيامه التهديفي الذي استمر معه آخر 3 مباريات بواقع مباراتين في الدوري ومباراة في الكأس، كما رفع رصيده إلى 12 هدفًا مع النصر في بطولة الدوري السعودي.

بينما جاءت باقي أهداف العالمي، عن طريق عبدالرحمن غريب، محمد مران، وعبدالمجيد الصليهم، في الدقائق 55، 90، 94 على الترتيب.

وبتلك النتيجة، قلص النصر فارق النقاط مع اتحاد جدة، متصدر جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) إلى 3 نقاط، حيث وصل إلى النقطة 56 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.