بركلات ترجيح ماراثونية.. الشارقة بطلًا لكأس رئيس دولة الإمارات على حساب العين

توج فريق الشارقة، مساء اليوم الجمعة، بلقب كأس رئيس دولة الإمارات، بعد الفوز على نظيره العين بركلات الترجيح في المباراة النهائية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بانتهاء الوقت الأصلي.

تقدم الشارقة عن طريق محمد عبد الباسط في الدقيقة 47، قبل أن يدرك لابا كودجو التعادل للعين في الدقيقة 56.

وحسمت ركلات الترجيح اللقب للشارقة بعد 27ركلة للفريقين، حيث ابتسمت ضربات الحظ للشارقة، معلنة الفوز بنتيجة 14-13 بطريقة ماراثونية.

ورفع الشارقة رصيده إلى اللقب العاشر من كأس رئيس دولة الإمارات، معادلًا شباب أهلي دبي صاحب الرقم القياسي، محافظًا على لقبه بعدما فاز به الموسم الماضي على حساب الوحدة.

وبذلك، حصد الشارقة ثاني ألقاب الموسم الجاري 2022-2023، بعدما توج بلقب السوبر الإماراتي على حساب العين أيضًا.