ختام النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح غداً

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن إنطلاق المرحلة الختامية للنسخة الرابعة لأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح - غداً السبت الموافق ٢٩ من أبريل الجاري حتي ٣ مايو القادم, والتي تقام *تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية* , ضمن البرامج والمشروعات المُقدمة لأبناء مصر فى المحافظات الحدودية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى توفير كافة الخدمات المقدمة لهم, ومنها الشبابية والرياضية.



يشارك في الفعاليات ٣٠٠٠ لاعباً ولاعبة يمثلون كافة المحافظات الحدودية ( شمال سيناء, جنوب سيناء, البحر الأحمر, أسوان, الوادي الجديد, مطروح ) بالإضافة إلي مشرفي الأفواج من المديريات والمدربين ومشرفي الوزارة.

يتنافسون في ألعاب "خماسي كرة القدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كاراتيه كاتا وكومتيه، كرة سرعة، شطرنج، سباحة ظهر وحرة ٥٠ متر، ألعاب قوى، ١٠٠ متر عدو، ٨٠٠ متر جري، وثب طويل بنين وبنات، خماسي كرة قدم شاطئية "بنين فقط"، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم.

وفى ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة بتكثيف البرامج فى ختام النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية، ستقوم الوزارة طوال مدة ختام الأولمبياد بتنفيذ باقة منوعة من المشروعات والأنشطة بمحافظة مطروح تشتمل على ( عرض فني لأوكسترا وزارة الشباب والرياضة, ندوة ثقافية للاتحاد المصري للثقافة الرياضية, عروض للفن التعبيري( للشباب والنشء) , معرض أندية الفتاة بالمحافظات, معرض علمني حرفة, معرض الحرف اليدوية للمحافظات الحدودية, تدريبات عملية لفرق الجوالة لدورة الاسعافات الأولية).

كما يقام خلال فعاليات الأولمبياد لقاء حواري مع وزير الشباب والرياضة وشباب المحافظات الحدودية وأعضاء برلماني الشباب والطلائع ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرنامج تصدوا معنا وبرنامج الحوار الوطني.

بالإضافة إلي ختام دوري المصالح الحكومية, أنشطة اتحاد الرياضة المدرسية واتحاد اللياقة البدنية, دوري الأحياء والأندية والساحات الشعبية, وتنفيذ فعاليات الدورة التدريبية "لياقتي مهارتي".

يذكر انه شارك في فعاليات التصفيات التمهيدية من الأولمبياد ٨٤٦١٥ مشارك، يمثلون ٧٥٦٨٠ لاعباً ولاعبةً، ٨٩٣٥ مدرباً ومدربةً، ٩٠٦٨ فريق رياضي.