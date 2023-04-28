غدا.. افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل ببئر العبد

استعدت محافظة شمال سيناء لافتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل غدا السبت ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

حيث تنطلق افتتاحات موسم صيد بحيرة البردويل من مرسى التلول بمدينة بئر العبد ووضع حجر أساس المدرسة البحرية التلول وافتتاح المجمع الأزهرى وتفقد قرى الصيادين بإغزيوان.

وسبق أن حدد جهاز تطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية موعد انطلاق موسم الصيد ببحيرة البردويل لعام 2023 اعتبارا من يوم 29 أبريل القادم، وذلك بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء.

وتشهد بحيرة البردويل بشمال سيناء استكمال عملية تطوير واسعة من أجل تحقيق تنمية شاملة بهدف زيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك الفاخرة لإعادة تصديرها إلى الأسواق الخارجية.

وقد عقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناءاجتماعا مع الدكتور شكري سالمان مدير عام بحيرة البردويل والمهندس سامي الهواري مدير عام منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء تحدد خلاله يوم 29 أبريل لبدء موسم الصيد الجديد لعام 2023م.

وقد انهي الصيادين إجراءات السروح لممارسة نشاط الصيد في البحيرة بعد فترة منع استمرت نحو 4 أشهر وهي الفترة التي بدأت منتصف شهر ديسمبر الماضي.