الجزائر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف وحدة عسكرية بشرقي بوركينافاسو

أدانت الجزائر، اليوم الجمعة، بشدة الهجوم "الإرهابي" الذي وصفته بـ"الجبان" واستهدف أمس الخميس، مفرزة عسكرية للجيش بمدينة أوقارو شرق بوركينافاسو.

وأعلنت حكومة بوركينا فاسو، أمس الخميس عن مقتل 33 جنديا وإصابة 12 آخرين، في هجوم على موقع عسكري شرق البلاد.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، اليوم، أن الجزائر "تتقدم بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

كما أعربت الجزائر عن "تضامنها الكامل شعبا وحكومة مع جمهورية بوركينافاسو الشقيقة في هذه الظروف العصيبة".

وأكد البيان، "عزم الجزائر الراسخ على محاربة هذه الآفة بجميع أشكالها ومظاهرها، مع دعوة المجتمع الدولي بأسره إلى توحيد جهوده بشكل أكثر فعالية من أجل مكافحة هذه الظاهرة المقيتة التي تعيق تحقيق السلم والتنمية في ربوع منطقة الساحل والقارة الأفريقية".