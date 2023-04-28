الأردن: حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار والسلام في المنطقة

أكد مجلس النواب الأردني أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو مفتاح الاستقرار والسلام في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد نيابي أردني برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور تصار الحيصة، الذي يزور بروكسل حاليًا، مديرة دائرة الشرق الأوسط في البرلمان الأوروبي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، بحضور السفيرة الأردنية في بروكسل سجى المجالي.

وقال الحيصة إن التطورات والتحولات التي يشهدها العالم أجمع تحتم على الجميع التحرك الفوري من أجل إحلال السلام والأمن الإقليمي والدولي.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية خلدون حينا، أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يعتبر عاملًا من عوامل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا حينا إلى ضرورة بذل الجهود الدولية للعودة الى طاولة الحوار وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة للوصول إلى حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

فيما استعرض عضو الوفد النائب عبدالله أبوزيد، المسيرة الديموقراطية في الأردن والخطوات التي انتهجها لتعزيز منظومته السياسية والإدارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قام بإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين تضمنا الكثير من النصوص الداعمة لتمكين المرأة والشباب.

بدوره، أكد النائب شادي فريج أهمية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، متطلعًا إلى استمرار الدعم الأوروبي للأردن ليتمكن من مواصلة دوره الإنساني تجاه اللاجئين.

وذكر النائب الدكتور عيد النعيمات، أن الأردن آمن ومستقر ويتجه نحو التطور والعمل الحزبي بخطوات متقدمة وثابتة ولديه بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار الأمر الذي يتطلب من الاتحاد الأوروبي دعمه ومساندته على مختلف الصعد.