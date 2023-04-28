فيتنام تتطلع إلى مساعدة بريطانيا في تحسين قدراتها الطبية

أعرب الرئيس الفيتنامي فو فان ثونج، اليوم /الجمعة/ لسفير المملكة المتحدة لدى بلاده إيان فرو، عن أمله في أن تواصل المملكة المتحدة مساعدة فيتنام على تحسين قدراتها الطبية، وتطوير صناعة الأدوية وبناء نظام صحي مرن.

ونقلت صحيفة (فيتنام بلس) المحلية عن ثونج قوله للسفير البريطاني إنه مسرور بالتنمية القوية للشراكة الاستراتيجية بين فيتنام والمملكة المتحدة في العديد من المجالات، واقتراحه بأنه يجب على الجانبين الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بينهما لتكثيف التعاون التجاري والاستثماري والمساهمة في تسريع الانتعاش الاقتصادي بعد وباء (كورونا).

وشدد على أن فيتنام تقدر دور المملكة المتحدة كواحدة من الدول الرائدة في العالم في البحث وتطوير الحلول للوقاية من جائحة كورونا ومكافحته.

وطلب ثونج من الدبلوماسي البريطاني تشجيع الشركات البريطانية على ضخ المزيد من الاستثمار في فيتنام، لا سيما في النمو الأخضر والتحول الرقمي والابتكار والتعليم والتدريب والرعاية الصحية.

بدوره، سلط السفير البريطاني الضوء على التطور المزدهر للعلاقات الثنائية، قائلا إنه يعتقد أن البلدين سيواصلان تحقيق إنجازات أكثر شمولا في علاقاتهما في المستقبل، خاصة في الاقتصاد والتجارة والاستجابة لتغير المناخ والتعليم.

واقترح أن يقوي الجانبان التعاون في الدفاع والأمن، مشيرًا إلى أن بلاده ترغب في تقديم مساهمات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لفيتنام، وبالتالي تعزيز السلام والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.