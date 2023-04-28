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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شعبة الذهب: أزمة السودان والسوشيال ميديا نتج عنهما ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

الذهب
الذهب
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قال الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الأزمة السودانية تسببت في ارتفاع أسعار الذهب بشكل جنوني ، موضحا: كان هناك استيراد للذهب من خلال السياحة السودانية وبيع الأشقاء لبعض المشغولات الذهبية في ظل عدم توفير البنوك للعملات الأجنبية على مدار آخر عام ونصف الخاصة بعمليات الاستيراد.  

وأضاف واصف في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم، السوشيال ميديا تسببت أيضا في ارتفاع أسعار الذهب وحديثهم المستمر حول ارتفاع سعر الدولار عن جهل مما دفع المواطنين للشراء.

تابع مستشار شعبة الذهب ، الاستثمار في الذهب يحتاج إلى وقت طويل، وبالتالي تكون عملية الشراء من فائض الاحتياج لدى المواطنين ودون ذلك لا أنصح أحدا بشراء الذهب من أجل الاستثمار حتى لا يتعرض للخسارة. 
 

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