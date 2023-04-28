إيطاليا: 250 مهاجرًا على متن سفينة إنقاذ تتجه إلى ميناء كاتانيا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن 500 مهاجر تم نقلهم من نقطة لامبيدوزا الساخنة بجزيرة صقلية، على متن سفينة (فيجا) التابعة لقوات البحرية الإيطالية، تتجه نحو كاتانيا، جنوب إيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكى) عن المصادر ذاتها قولها: إن 250 من المهاجرين سيتم إنزالهم في ميناء عاصمة محافظة إتنا، ليتم نقلهم من ثم إلى أول مركز استقبال أقيم فى مركز التلقيح السابق ببلدة سان جوزيبي لا رينا، بينما سيبقى الـ250 الآخرون أو نحو ذلك على متن سفينة البحرية التي ستتوجه إلى أوجوستا، بمحافظة سيراكوزا ـ جنوب غرب صقلية، حيث سيتم إنزالهم هناك".

وأشارت المصادر الأمنية الإيطالية، إلى أن عمليات رسوّ قوارب الهجرة تتواصل على سواحل لامبيدوزا، مبينةً أنه بين ليلة وضحاها، وصل 102 مهاجرً إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلي، التي تصلها تدفقات الهجرة منذ أيام.

وأوضحت أن يوم أمس، شهد وصول 989 مهاجرًا من خلال 19 عملية إنزال إلى سواحل الجزيرة، من بينهم 41 مهاجرًا أنقذتهم سفينة (نادر) الشراعية في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وأضافت أنه بعد منتصف الليل بقليل رسا عند رصيف فافالورو، زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية، حاملا مجموعتين من 28 مهاجرًا جميعهم رجال تونسيون، و37 شخصًا آخرين، بينهم 9 نساء وقاصران، كانوا على متن زورقين خشبيين تجرفهما الأمواج، وقد تم اعتراضهما على بعد حوالي 15 ميلًا بحريًا عن جزيرة لامبيونى.

ولفتت المصادر إلى أنه من ناحية أخرى، قام رجال قوات خفر السواحل الإيطالية بتعقب قارب هجرة بطول 7 أمتار، على متنه 37 مهاجرًا، جميعهم من الرجال، منوهة إلى أنه بعد إجراء فرز صحي أولي، تم ترتيب نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة بمنطقة إيمبرياكولا، التي تكاد تنهار منذ أيام.

وفي السياق، أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أنه تم اليوم عند حدود تارفيزيو (مقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا ـ شمال)، إنهاء الفصل المتعلق باعتقال خامس المهربين المزعومين الذين تم تحديدهم كمسؤولين عن رحلة المهاجرين التي انتهت بالمذبحة التي وقعت قبالة سواحل كوترو في 26 فبراير الماضي وراح ضحيتها 92 شخصًا.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم القبض على المواطن التركي البالغ من العمر 27 عامًا، والذي تم تحديده في الأيام التي أعقبت غرق السفينة، بفضل أنشطة التحقيق الفورية التي أجرتها فرقة كروتوني للعمليات المتحركة، وقسم العمليات البحرية بالشرطة الإيطالية، في 7 مارس قرب مدينة جراتس النمساوية، بفضل التعاون مع وحدة التدخل السريع (فرقة البحث النشط عن الهاربين) التابعة لخدمة تعاون الشرطة الدولية التابعة للمديرية المركزية للشرطة الجنائية التي نفذت مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة عن السلطة القضائية في كروتونى.

وذكرت المصادر الأمنية أنه تم تسليم الرجل من قبل السلطات النمساوية إلى نظيرتها الإيطالية عند نقطة الحدود الفاصلة بين البلدين.