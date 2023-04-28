طرح الإعلان التشويقي لفيلم "رهبة" لـ أحمد الفيشاوى (فيديو)

طرح صناع فيلم "رهبة" الإعلان التشويقي للفيلم ، من بطولة أحمد الفيشاوى وثراء جبيل ومحمد لطفى ونسرين أمين، استعدادا لطرحه بالسينمات يوم 24 مايو المقبل.

ظهر فى البرومو العديد من مشاهد الأكشن التى تحتوى على إفيهات كوميدية، حيث تدور أحداث الفيلم بين الأكشن والكوميديا من خلال مجرم يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسا على عقب.

يشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سما إبراهيم والفنان السعودى محمد القس ومحمود البزاوى ومصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام، وإشراف عام يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.

يعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين الثلاثى أحمد الفيشاوى وأيمن يوسف والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم "ريتسا"، والذى عرض العام الماضى، حيث كان عبد الرازق مساعدا أول للمخرج، ليخوض من خلال "رهبه" أولى تجاربه الإخراجية.

https://m.youtube.com/watch?v=mM5q-Qb-btA