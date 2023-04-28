الرئيس التونسي: لا مستقبل لنا إلا بالثقافة

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة التونسيين للإقبال على الكتاب والقراءة، قائلا إنه "لا مستقبل لنا إلا بالثقافة".

وقال الرئيس التونسى في تصريح للصحفيين عقب افتتاح الدورة الـ 37 لمعرض تونس الدولى للكتاب اليوم - إن تحصيل العلم والمعرفة لا يمكن تحقيقهما في ظل فكر جامد أو في ظل بعض المفاهيم التي انتهت صلاحياتها، مؤكدا دعم وتعزيز مكانة الثقافة فى المؤسسات التربوية.

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أهمية الكتاب الورقى، مؤكدا أن لا شيء يعوض الورق رغم التطور التقنى والتكنولوجى.

يذكرأن، أكد الرئيس التونسى قيس سعيد تمسّك شعبه بسيادته كاملة، مشدّدا على أن بلاده كبيرة بإرادة شعبها وهى تعجّ بالموارد ولكن العبث بهذه الخيرات وسوء الاختيارات التى تمت هو الذى أدى بها إلى هذا الوضع، مضيفا بأن تونس قادرة بفضل إيمان شعبها فى استقلال قرارها وفى سيادتها على أن تُسمع صوتها وتُوضّح للكثيرين ممّن يبحثون عن اللبس والتشكيك.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسى مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، والذى تم خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرافق الحكومية، إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بالتوازنات المالية للدولة.

وأضاف أن الكثيرين يعملون من أجل إفشال أى مشروع لأن مشاريعهم الوحيدة هى السلطة المرتمية فى أحضان المال الفاسد والعمل على تأجيج الأوضاع بشتى الطرق بالرغم من أنهم يعلمون علم اليقين بأن لا صدى لما يقولون ويفعلون وهم خاسئون أمام الشعب التونسى.

وشدّد رئيس الجمهورية، فى هذا السياق، مجدّدا على أن الذوات البشرية ليست وحدات رياضية أو مجرّد أرقام، مؤكّدا أن كل توازن يجب أن يقوم على ضمان حقوق المواطنين وعلى ضمان السلم الأهلية.