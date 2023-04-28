مظهر شاهين: نقل الوصاية المالية للزوجة بعد وفاة الزوج أفضل للأبناء

علق الشيخ مظهر شاهين الداعية الإسلامي، على مطالب نقل الوصاية المالية للزوجة بعد وفاة الزوج، كون الزوجة الأقرب لـ الأولاد، وقال إن الشرع يدور مع المصلحة، وأن الهدف في هذا الموضوع مصلحة الأولاد.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنه يقترح تدخل الدولة في هذا الموضوع، ويكون هناك جزء من أموال الزوج مخصصة لـ الزوجة من أجل الانفاق على الأولاد، وذلك يكون بـ رقابة قانونية.

ولفت إلى أن الولاية انتقلت من فقهية لـ قانونية، وأنه من الممكن أن يكون هناك تشريع قانوني جديد في هذا الأمر.

وأشار شاهين إلى أن الفقه حدد الجد بعد الأب كولي على الأولاد، ولكن الفقه يتغير حول مصلحة الأولاد، وأنه مع تغير الزمن من الممكن أن يتغير الأمر.

وتابع :" الجد من الممكن أن يكون في محافظة، أو أي دولة، و الأولاد تحتاج بعض الأموال لـ عملية جراحية أو دفع مصاريف مدارس، فولاية الزوجة يكون أفضل".

https://www.youtube.com/watch?v=_IDcNGmevs4