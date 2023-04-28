تزايد جرائم قتل النساء في تونس وسط دعوات للدولة إلى التحرك

خرج ناشطون ومنظمات للدفاع عن حقوق المرأة بتونس، في مسيرة لأجل التنديد بجرائم قتل النساء في البلاد، وسط دعوات إلى توفير الحماية المطلوبة للمرأة، وفقا لـ "سكاي نيوز".

ودعا المحتجون إلى تفعيل خطة طوارئ تقاوم مختلف أشكال العنف ضد النساء، مشيرين إلى النتائج المحدودة للقانون عدد 58 سنة 2007، بسبب ضعف تطبيقه داخل المحاكم ولدى الجهات الأمنية.

واعتبرت المنظمات النسائية في بيان لها أن "قتل النساء ليس إلا نتيجة حتمية لقصور الدولة عن حماية مواطناتها وتواطئها مع حلقات العنف المتكررة، خاصة وأن جل النساء الضحايا كنّ قد التجأن، قبل أن يلقين حتفهن، إلى السلطات المعنية طلبا للحماية".