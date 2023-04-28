"عطا" وكيلاً لوزارة الأوقاف بكفر الشيخ

أصدر، الشيخ هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قرارًا ، بتكليف فضيلة الشيخ عطا بسيوني، للقيام بأعمال مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، خلفًا لفضيلة الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، والذي بلغ السن القانونية للمعاش، أمس، وكرمه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في جلسة المجلس التنفيذي، لجهوده وعطائه المتميز.

الشيخ عطا بسيوني، من مواليد أحدي قري مركز فطور بمحافظة الغربية، تخرج من كلية الدعوة الإسلامية بطنطا عام 1992، وعمل فور تخرجه ،إمامًا بعدد من المساجد، ثم مفتشًا ،كما عمل مدير إدارة ،ثم مدير للدعوة بكفرالشيخ، ووكيلاً لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ من عام 2021 ، حتي صدور القرار .

ويعد الشيخ عطا بسيوني، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتميز في العمل.