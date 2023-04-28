شاهد.. رونالدو يقص شريط أهداف مباراة النصر والرائد

قص كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم البرتغالية، شريط أهداف مباراة فريقه النصر أمام الرائد، المقامة حاليًا على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

نجح رونالدو في تسجيل هدف النصر الأول في شباك الرائد، في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول بصناعة زميله الظهير الأيمن سلطان الغنام، الذي أرسل كرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء الضيوف، ليرتقي صاروخ ماديرا فوق الجميع، ويحولها برأسه في شباك الحارس سيلفيو لونج معلنًا عن الهدف الأول للعالمي.

وكسر رونالدو، صيامه التهديفي الذي دام آخر 3 مباريات بواقع مباراتين في الدوري ومباراة في الكأس، كما رفع رصيده إلى 12 هدفًا مع النصر في بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد كريستيانو رونالدو على رأس تشكيل النصر في مواجهة الرائد، رغم الانتقادات التي وجهت إليه في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه، ما أدى إلى خسارة الفريق في أكثر من مباراة في الفترة الأخيرة.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 53 نقطة، فيما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر وفي رصيده 26 نقطة.