سيارة مسرعة تنهي حياة خمسينية بحدائق الأهرام

لقيت سيدة في عقدها الخامس مصرعها متأثرة بإصابتها جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسدها بشارع الضغط العالي بحدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة وهروب قائد السيارة.
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بشارع الضغط العالي بمنطقة حدائق الأهرام دائرة القسم
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بسيطة أثناء محاولة عبورها الطريق مما تسبب في مصرعها وهروب قائد السيارة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة تتبع خط سير السيارة وضبط قائدها وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.