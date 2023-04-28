الولايات المتحدة تنشر أجهزة استشعار الإشعاع والانفجارات النووية في أوكرانيا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر أمريكية قيام الولايات المتحدة بتركيب أجهزة استشعار على أراضي أوكرانيا ويفترض أنها للكشف عن مستوى النشاط الإشعاعي وكذلك تحديد موقع وقوة الانفجار النووي.

وذكرت "نيويورك تايمز" ذلك نقلا عن خبراء من الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، وأوضح المختصون: "إذا حدثت كارثة نووية في أوكرانيا، سواء كان ذلك انطلاق إشعاع من مفاعل نووي أو انفجارا لسلاح نووي.. سيتم تقديم تحليل العلماء بسرعة إلى الوكالات الحكومية الأمريكية ومراكز صنع القرار في المنطقة من أجل اتخاذ قرارات عملية لحماية الصحة العامة".

وقالوا إن العمل جار مع كييف لتركيب أجهزة استشعار وتدريب العمال وتعقب البيانات وربما التحذير من مستويات خطيرة من الإشعاع، وأضافوا أنهم يقومون بتركيب أجهزة استشعار مماثلة "في كافة أنحاء المنطقة".

ولفتت الصحيفة إلي أن الولايات المتحدة تعتقد أن تركيب شبكة من أجهزة الاستشعار سيساعد على تجنب الأخطاء في تحديد الجهة المسؤولة عن انفجار نووي محتمل في عدد من الحالات.