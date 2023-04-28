حزن بالأوساط القضائية والمحامين بكفر الشيخ لوفاة وكيل النائب العام

سادت حالة من الحزن في الأوساط القضائية والمحامين بكفرالشيخ،عقب الإعلان عن وفاة، المستشار علي محمد أحمد أبو ليمون، وكيل النائب العام، بنيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أثر وقوع، حادث تصادم ،بطريق دسوق- بسيون أثناء عودته إلى منزله، والذي شيعت جنازته بمسقط رأسه عقب صلاة الجمعة .

الراحل نجل شقيق محافظ المنوفية الحالي اللواء إبراهيم أبو ليمون، ونجل محمد أبو ليمون وكيل إدارة بسيون التعليمية.

ونعي المستشار جابر خليل رئيس نادي قضاة دسوق ، ببالغ الحزن والأسى، الفقيد ، قائلا ينعي نادي قضاة دسوق، فقيد شباب القضاء والنيابة العامة الزميل،علي أبو ليمون وكيل نيابة دسوق أثر حادث تصادم للفقيد الغالي الرحمة ولأسرته وجميع قضاة مصر الصبر في مصابهم الأليم.

من جانبها أصدرت نقابة المحامين الفرعية بمحكمة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بيان تنعى المستشار علي محمد أحمد أبو ليمون، وكيل نيابة دسوق الراحل، والذي كان حسن الخلق وأنهى العديد من القضايا خلال فترة عمله بنيابة دسوق الجزئية، ومشهود له بحسن الخلق والمعاملة الجيدة للجميع، خلال فترة عمله بنيابة دسوق.

وعمل الفقيد وكيلاً للنائب العام بكفر الشيخ ودسوق .

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