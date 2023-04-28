بهدف كوكا .. ألانيا سبور يفوز على عمراني بالدوري التركي

قاد المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، المحترف ضمن صفوف ألانيا سبور، فريقه للفوز على ضيفه عمراني سبور بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب باهجه شهير اوكولاري، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري التركي.

تواجد كوكا في التشكيل الأساسي لألانيا سبور، وشارك في المباراة حتى الدقيقة 79، بعد استبداله بقرار من أرسون يانال المدير الفني للفريق، ونزول إيفتيميس كولوريس بدلًا منه، ليغادر أرضية الميدان مصابًا.

سجل أحمد حسن كوكا، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول من رأسية رائعة سددها كوكا على يسار حارس المنافس، بعد متابعته لكرة عرضية من زميله، لتنتهي المواجهة بفوز ألانيا سبور بهذا الهدف، ليصل مهاجم المنتخب الوطني إلى عاشر أهدافه خلال الموسم الجاري 2022-2023 في الدوري التركي.

بهذا الفوز، ارتقى ألانيا سبور إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 38 نقطة، فيما تجمد رصيد عمراني سبور عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر قبل الأخير.