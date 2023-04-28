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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سباق سرعة ينتهي بجثة على الأسفلت بطريق اللبيني بكرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة نارية موتوسيكل يستقلها خلال سباق سرعة بطريق اللبيني بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بطريق اللبيني دائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ 

بالفحص تبين أنه أثناء قيام شاب بالسير بسرعة زائده ومحاولته الاستعراض بالدراجة النارية اختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب الموتوسيكل ووفاة قائده جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بمديرية أمن الجيزة بسرعة زائدة دراجة نارية موتوسيكل طريق اللبيني مديرية امن الجيزة