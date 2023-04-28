سباق سرعة ينتهي بجثة على الأسفلت بطريق اللبيني بكرداسة

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صحة السودان في مرمى نيران المدافع| متحدث الصحة في الخرطوم لـ"البوابة نيوز": لدينا عجز كبير في الأطقم الطبية ونعمل بالحد الأدنى.. ولا يوجد خطر بيولوجي