اقرأ غدا في "البوابة".. السودان على شفا الهاوية.. كيف أشعل صراع السلطة حربا أهلية؟

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 29 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السودان على شفا الهاوية.. كيف أشعل صراع السلطة حربا أهلية؟

المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة بولاية الخرطوم لـ «البوابة:» لدينا عجز كبير فى الأطقم وهناك صعوبة فى إيصال المستلزمات الطبية

رئيس اللجنة التمهيدية بنقابة الأطباء: توقف ٪٧٢ من المستشفيات عن العمل

صدمة في اليمن وإدانات واسعة.. الحوثي ينهب قبور الموتى

صرخات محلية ودعوات إقليمية ودولية لردع الميليشيات الإرهابية

عقوبات أمريكية على روسيا وإيران وسط اتهامات باحتجاز رعاياها رهائن

موسكو ترفض زيارة قنصلية للصحفى الأمريكى المعتقل لديها إيفان جيرشكوفيتش

ترامب يتعهد بـ «سحق» بايدن فى انتخابات رئاسة أمريكا

صندوق النقد الدولى يحث البنوك المركزية الأوروبية على قتل «وحش التضخم»

قبل التتويج.. شعبية الملك تشارلز الثالث تنخفض

«اتحاد ثوار ليبيا» يهدد بإشعال الحرب من جديد

قادة ميليشيا الغرب الليبى يرفضون التعديل الدستورى ويهددون باستخدام القوة

33 قتيلا من قوات الجيش فى هجوم إرهابى بـ «بوركينا فاسو»