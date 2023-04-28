توسط الصين فى حرب روسيا مع أوكرانيا مصلحة ذاتية أم بداية للسلام؟.. بكين ترفع الملف الشخصى العالمى.. وتلعب دور صانع السلام

أثارت محاولات الصين التوسط في حرب روسيا مع أوكرانيا العديد من التساؤلات بشأن جديته في إنهاء الحرب المستمرة منذ ١٤ شهرًا؛ إذ وضع الزعيم الصيني شي جين بينغ خطة بإرسال مبعوث إلى أوكرانيا لحكومته بتجنب الانتقادات الموجهة لدعمها لموسكو والسعي لدور أكبر كقوة دبلوماسية، لكن شي يواجه عقبات هائلة إذا كان جادًا في هذه القرارات.

وبث إعلان شي يوم الأربعاء الماضي في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روح التفاؤل بأن بكين قد تستخدم علاقاتها الدافئة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدفع من أجل السلام. ووفقًا لما ورد بوكالة "أسوشيتد برس" فقد تبع ذلك أسئلة متشككة حول ما إذا كانت بكين تركز أكثر على إنهاء الغزو الذي ترفض انتقاده، أو خدمة مصالحها الخاصة. وكانت البداية للصين هي اقتراح سلام صدر في فبراير، ودعا إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات وإنهاء العقوبات المفروضة على روسيا. ولم تقدم تفاصيل قليلة، لكنها كررت الاتهامات الروسية بأن الحكومات الغربية هي المسؤولة عن الغزو.

ورأى المحلل جو ماكدونالد في تحليل نشره بوكالة "أسوشيتد برس" أنه لدى الصين أسباب وجيهة لرغبتها في رؤية انتهاء الحرب التي هزت الاقتصاد الصيني من خلال رفع أسعار النفط والقمح والسلع الأخرى.

كما حذرت بكين الأربعاء الماضي من مخاطر الحرب النووية بعد أن أعلنت روسيا في وقت سابق أنها ستنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا المجاورة.

المصلحة الذاتية للصين وإنهاء الحرب

وقال جون ديلوري، متخصص العلاقات الدولية في جامعة يونسي في سيول: "تتماشى المصلحة الذاتية للصين مع إنهاء الحرب".

وأضاف ديلوري: "لا مصلحة لبكين في رؤية روسيا تُذلل، وليس من مصلحة الصين أن تكون روسيا منتصرة"، "الخيار الأفضل هو وقف إطلاق النار ومعه توفير فرص اقتصادية للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب".

ولم يشر بيان يوم الأربعاء، إلى الكيفية التي قد توصي بها الصين بمعالجة الأسئلة التي يتقاتل البلدان حولها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، شبه جزيرة البحر الأسود التي استولت عليها موسكو من أوكرانيا في عام ٢٠١٤.

لعب دور صانع السلام يساعد بكين في أوروبا

ومن خلال لعب دور صانع السلام، تتطلع بكين أيضًا إلى فصل الحلفاء الأوروبيين عن الولايات المتحدة، التي يتهمها شي بمحاولة عرقلة صعود الصين الاقتصادي والسياسي. وتحاول بكين إصلاح العلاقات مع أوروبا بعد ضجة بشأن تعليق سفير صيني بأن الجمهوريات السوفيتية السابقة قد لا تكون دولًا ذات سيادة، وتضم تلك المجموعة أوكرانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وزار زعماء من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بكين وناشدوا المساعدة في أوكرانيا، وسلطوا الضوء على التحديات التي تواجهها واشنطن في حشد الحلفاء معًا لمعارضة سياسات الصين الحازمة في الخارج.

إسفين بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين

وقال ألكسندر جابوف من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "إن محاولة دق إسفين بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين هدف مهم"؛ لذلك، تحتاج الصين إلى التظاهر بأنها قوة فاعلة من أجل السلام.

وقالت مجموعة أوراسيا إن مكالمة شي مع زيلينسكي قد تحافظ على الآمال الأوروبية في أنه يمكن إقناع الصين "بممارسة نفوذها للمساعدة في إنهاء الحرب"؛ ولكن "من غير المرجح أن تغير التقييم الغربي لموقف بكين باعتبارها واحدة من "الحياد المؤيد لروسيا". كما يمنح الإعلان بكين فرصة لإظهار أنها لا تتفق دائمًا مع موسكو، على الرغم من أن الاختلافات قد تكون طفيفة للغاية بالنسبة للنقاد الغربيين. ويشتكون من أن الصين تساعد بوتين في مقاومة العقوبات الغربية من خلال شراء النفط والغاز الروسي وتقديم الدعم السياسي.

وتعتبر حكومة شي، الكرملين شريكًا في معارضة هيمنة الولايات المتحدة على الشؤون العالمية، فيما استخدمت الصين مكانتها كواحدة من خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي لعرقلة الجهود المبذولة لانتقاد روسيا.

العلاقات الروسية الصينية.. صداقة بلا حدود

وقال شي وبوتين في بيان مشترك قبل الغزو في فبراير ٢٠٢٢: "إن بين حكومتيهما "صداقة بلا حدود"، وأجرت أساطيلهم تدريبات مشتركة مع إيران في مارس آذار.

وعلى الرغم من ذلك، تقول الحكومة الصينية إن لديها علاقة "غير تحالف"، وتعهدت بكين بعدم تزويد أي من الجانبين بالسلاح في حرب أوكرانيا. وقال دا وي، المتخصص في العلاقات الدولية في جامعة تسينغهوا في بكين ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية، إن "الصين لم تنحاز أبدًا إلى جانب واحد".. "أي زعيم غربي حافظ على التواصل مع قادة كلا الطرفين المتورطين بشكل مباشر في الأزمة؟". وأضاف دا: "أعتقد أن هذه الدعوة هي مؤشر على هدف الصين العادل والمحايد في تعزيز محادثات السلام". كما أشار بيان صيني يوم الأربعاء إلى "الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي" كأساس للعلاقات مع أوكرانيا. بينما تحاول روسيا تحريك الحدود بضم أجزاء من أوكرانيا، فإن بكين حساسة للغاية بشأن احترام السيادة الإقليمية، وتقول إنه يجب احترام الحدود ولا يحق لأي دولة التدخل في شؤون الغير.

آمال خافتة لمحادثات السلام

وقالت حكومة زيلينسكي في بيان إن محادثته مع شي قد تؤدي إلى "تفاعل محتمل بهدف إقامة سلام عادل ومستدام لأوكرانيا"، وكان زيلينسكي قد دعا شي في ٢٩ مارس الماضي، للزيارة، لكن لم تشر أي من الحكومتين إلى ما إذا كان ذلك سيحدث.

وعلى الرغم من ذلك، يرى المحللون السياسيون أن هناك فرصة ضئيلة لإحراز تقدم. كما يعتقد أن أوكرانيا تستعد لشن هجوم جديد لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا. وقال غابوييف: "إن القرار ربما يكون على بعد سنوات، أو حتى عقود، لأن الموقفين الروسي والأوكراني لا يزالان على بعد أميال". وأشار شي ينهونغ، المتخصص في العلاقات الدولية بجامعة رينمين في بكين، إلى أن وزارة الخارجية الروسية، قالت: "إن محادثات السلام "شبه مستحيلة"، بينما شدد زيلينسكي لشي على أهمية استعادة جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها. وقال شي: "لم يكرر أي من الجانبين في الحرب ماديا مبادرة الصين، التي كانت أقل بكثير مما كانوا يسعون لتحقيقه".

