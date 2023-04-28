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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 23 محضر جنحة صحية للمشتغلين بالأغذية بشرم الشيخ

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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قاد أحمد عبد القادر مفتش أغذية بشرم الشيخ، حملة تفتيش على أماكن تداول الأغذية بالمدينة ، مر خلالها على 13 منشأة غذائية مختلفة، أسفرت عن تحرير 23 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية ووجود نقص فى الاشتراطات والنظافة و محضر ضبط لكمية بلغت 114 زجاجة منتهية الصلاحية بوزن 172 لتر مشروبات غازية  ، كما جرى اعدام 119 كجم و 20 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى .


جاء ذلك بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة ، لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها 
وبناء على التكليف المباشر من الدكتور  عبد التواب عريضة مدير المديرية ، وتحت اشراف الدكتور  احمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى ، ومصطفى خليل القائم بأعمال مدير ادارة مراقبة الأغذية.

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مديريةالشئون الصحية - جنوب سيناء إدارة الأغذية - شرم الشيخ