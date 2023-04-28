تحرير 23 محضر جنحة صحية للمشتغلين بالأغذية بشرم الشيخ

قاد أحمد عبد القادر مفتش أغذية بشرم الشيخ، حملة تفتيش على أماكن تداول الأغذية بالمدينة ، مر خلالها على 13 منشأة غذائية مختلفة، أسفرت عن تحرير 23 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية ووجود نقص فى الاشتراطات والنظافة و محضر ضبط لكمية بلغت 114 زجاجة منتهية الصلاحية بوزن 172 لتر مشروبات غازية ، كما جرى اعدام 119 كجم و 20 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى .



جاء ذلك بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة ، لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها

وبناء على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة مدير المديرية ، وتحت اشراف الدكتور احمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى ، ومصطفى خليل القائم بأعمال مدير ادارة مراقبة الأغذية.

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