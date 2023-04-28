جنازة مهيبة لسيدة ونجلتها لقيا مصرعهما في حريق منزل بالدقهلية

شيع المئات من أهالى قرية شرقية المعصرة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية مساء اليوم جثمان طفلة ووالدتها والذين لقو مصرعهما اليوم وأصيبت شقيقتها الصغري في حريق شب بمنزل معروش بالخشب والقش .

وسادت حالة من الحزن الشديد لدى أبناء القرية خلال تشييع الجثامين حزنا على الأم ونجلتها الذين لقوا مصرعهما حرقا فى حضن بعضهما داخل المنزل .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير بمنزل بشرقية المعصرة التابعة لمجلس قروي بالمعصرة مركز بلقاس.

هرعت سيارات الاسعاف والاطفاء الي مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الحريق شب بمنزل شخص يدعي "محمد الشحات السيد"،والمكون من أرضى معروش بالخشب والقش على مساحة 100متر وأسفر الحريق عن وفاة طفلته "سحر محمد الشحات"، 5 اعوام ، وزوجته "نادية سعودى عكاشة"،30 عاما وإصابة شقيقتها الصغري.

انتقل ضباط المباحث والاسعاف الى مكان الواقعة بشرقية المعصرة التابعة لمجلس قروي المعصرة .

جرى نقل الجثامين والمصاب للمستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

في السياق ذاته أعلنت محافظة الدقهلية ،في بيان لها تكليف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس ، بسرعة التدخل لتقديم كافة اوجه الدعم والتعويض والرعاية الصحية للأسرة لتعرض منزلهم لحريق ادي الي تدمير كافة محتويات المنزل ووقوع حالات وفاة واصابات .

وقال بيان المحافظة أن الحادث أسفر عن وفاة الزوجة وإحدي الأبناء وإصابة الإبنة الصغرى وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج ، مشيراً إلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف علي أسباب الحريق .

وأشار البيان انه جرى التوجيه بسرعة صرف تعويضات فورية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للمصابين وتوفير سكن بديل مؤقت للأسرة لحين ترميم المنزل مرة أخرى ، والتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات لإعادة ترميم المنزل واعادة فرشه بالكامل وتعويض الأسرة .

وأكد البيان على أن المحافظة بكامل أجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية ، والأسر المتضررة في حالات الأزمات والكوارث ، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.