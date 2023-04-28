ضبط شخص بحوزته 48 طربة حشيش قبل توزيعها على عملائه بطنطا

تمكن ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية من ضبط شخص بحوزته 48 طربة حشيش وسلاح ناري قبل توزيعها على عملائه بدائرة القسم.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا برئاسة الرائد بسام حشكل رئيس مباحث القسم والنقيب أحمد جمعه والنقيب عمرو تركي معاوني المباحث من ضبط احد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة مرسيدس وبحوزته 48 طربة حشيش وبندقية خرطوش وأعيرة نارية وذلك قبل توزيعها على عملائه بدائرة القسم.

تم تحريز المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة