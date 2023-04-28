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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوكا يسجل هدفه العاشر مع ألانيا سبور بالدوري التركي

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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سجل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، المحترف ضمن صفوف ألانيا سبور، هدفه العاشر مع فريقه في بطولة الدوري التركي خلال الموسم الجاري 2022-2023، وذلك في المباراة المقامة حاليًا ضد عمراني سبور، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

افتتح كوكا، التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول من اللقاء، لينتهي الشوط بتقدم ألانيا سبور بهدف للا شئ على عمراني سبور.

جاء هدف مهاجم المنتخب الوطني، من رأسية رائعة سددها كوكا على يسار حارس المنافس، بعد متابعته لكرة عرضية من زميله، ليصل مهاجم الفراعنة إلى عاشر أهدافه خلال الموسم الجاري بالدوري التركي.

كانت آخر أهداف أحمد حسن كوكا بالدوري التركي هذا الموسم، أمام أنطاليا سبور بالجولة التاسعة والعشرين، والتي خسرها ألانيا بثلاثية مقابل هدف.

يحتل ألانيا سبور، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد عمراني سبور في المركز (18) قبل الأخير من الترتيب وفي رصيده 23 نقطة متساويًا مع المتذيل هاتاي سبور.

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