العثور على جثة شاب متغيب بمنطقة بولاق أبو العلا طافية بنهر النيل

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة شاب متغيب بمنطقة بولاق ابو العلا طافية بنهر النيل.

دلت التحريات أن الشاب متغيب عن منزل أسرته وتم تحرير محضر تغيب له حتى عثر على جثته بعدها ب3 أيام غارقا فى مياه النيل .

ويقوم رجال المباحث بمناقشة اسرة الشاب للوقوف على ملابسات الواقعة كما يقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه أو أن الحادث إنتحار.

بلاغ بوجود جثة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة طافية بنهر النيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم انتشال جثة الشاب وتبين أنه مبلغ باختفائه وتم نقل الجثة للمشرحة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.