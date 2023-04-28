تفاصيل جولة الرئيس السيسي لمتابعة إنشاء أسواق النصف جملة.. (فيديو وصور)

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية موسعة بمحافظة القاهرة،اليوم، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت مناطق الأسواق الرئيسية الجديدة التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحى مدينة نصر أسواق أحمد فخري وحسن المأمون وبحي المقطم أسواق عمار بن ياسر وسوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود وسوق حى الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة.

وأكد الرئيس السيسي أن الغرض من إنشاء أسواق النصف جملة الجديدة ليكون نموذج إختباري لكى يكون ما بين الجملة بين الاسواق الرئيسية والتجزئة ليكون التكلفة أقل لتنظيم الأسعار حيث يتم الإفتتاح بنهاية يونيو مشيرا الى أنه إذا نجحت الفكرة سوف يتم تعميمها.