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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يكشف عن هدف إنشاء أسواق النصف جملة الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الغرض من إنشاء أسواق النصف جملة الجديدة أن تكون نموذج اختباري ما بين الأسواق الرئيسية والتجزئة ليكون التكلفة أقل لتنظيم الأسعار حيث يتم الافتتاح بنهاية يونيو مشيرا إلى أنه إذا نجحت الفكرة سوف يتم تعميمها.


وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية موسعة بالقاهرة، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

شملت مناطق الأسواق الرئيسية الجديدة التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحى مدينة نصر أسواق أحمد فخري وحسن المأمون وبحي المقطم أسواق عمار بن ياسر وسوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود وسوق حى الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة.


في سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية كارل نيهامر، المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث تم تناول أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والنمسا، من بينها مجالات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة، فضلاً عن مناقشة الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها الأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية وملف سد النهضة، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمات العالمية لغلاء المعيشة وفي الغذاء والطاقة، إلى جانب التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود مصر المقدرة في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مستشار النمسا سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة رسمية لزيارة النمسا، لمواصلة تعزيز ودفع العلاقات المتميزة بين الدولتين على مختلف الأصعدة، حيث رحب الرئيس بتلبية الدعوة في موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية.

 

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