الدوري الألماني.. تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة بوخوم

أعلن إيدين تيرزيك، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوخوم، في المباراة التي تجمع بينهما في افتتاح منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الألماني.

ويحل بوروسيا دورتموند، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره بوخوم بملعب فونوفيا، حيث تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الإيفواري سباستيان هالير، هجوم دورتموند أمام بوخوم، ويعاونه دونيل مالين وكريم أديمي، مع تواجد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام في التشكيل الأساسي لأسود الفيستفاليا.

ويجلس قائد الفريق ماركو رويس على مقاعد البدلاء، بعد ساعات قليلة من تجديد عقده مع النادي لموسم إضافي.

ويأمل بوروسيا دورتموند، في حصد نقاط المباراة كاملة، من أجل توسيع الفارق مع بايرن ميونخ الذي يلاحقه على قمة البوندسليجا.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة بوخوم

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند، كالآتي:

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: رايرسون - زوله - هوملز - جوريرو

خط الوسط: بيلينجهام - إيمري تشان - براندت

وفي الهجوم: مالين - هالير - أديمي.

ويتصدر بوروسيا دورتموند، جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، فيما يأتي بوخوم في المركز الخامس عشر وفي رصيده 27 نقطة.