رونالدو على رأس تشكيل النصر لمواجهة الرائد بالدوري السعودي

أعلن الكرواتي دينكو إيليتشيتش، المدير الفني المؤقت لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الرائد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

ويستضيف النصر بقيادة رونالدو، نظيره الرائد بملعب الأول بارك، في المباراة التي تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وبإدارة تحكيمية من محمد الحويش.

ويتواجد رونالدو على رأس تشكيل العالمي في مواجهة الرائد، رغم الانتقادات التي وجهت إليه في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه، ما أدى إلى خسارة الفريق في أكثر من مباراة في الفترة الأخيرة.

ويطمح النصر إلى التداوي من جراحه الأخيرة، بالخروج من بطولة كأس الملك أمام الوحدة، وابتعاده عن اتحاد جدة، متصدر قمة ترتيب الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن العالمي.

ويغيب البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن النصر في مواجهة الليلة؛ بسبب الإيقاف، لذا دفع المدرب دينكو باللاعب أيمن يحيى أساسيًا.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 53 نقطة، فيما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل النصر

وجاء تشكيل النصر، كالتالي.

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: جيسلان كونان – ألفارو جونزاليس – علي لاجامي – سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخيبري – علي الحسن – لويس جوستافو – أيمن يحيى – عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.