تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 29 أبريل 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت 29 أبريل 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى / الصغرى

القاهرة 25 14

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 25 14

بنهــــا 25 14

دمنهور 23 14

وادي النطرون 21 14

كفر الشيخ 24 15

المنصورة 24 15

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 25 15

طنطا 23 15

دمياط 23 16

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 16

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 26 15

نخل 25 06

كاترين 22 05

الطور 27 19

طابا 24 18

شرم الشيخ 30 19

الإسكندرية 21 15

العلمين الجديدة 21 16

مطروح 20 15

السلوم 22 15

سيوة 23 17

رأس غارب 27 19

الغردقة 30 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 19

شلاتين 29 21

حلايب 26 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 26 15

بني سويف 26 15

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 28 17

قنا 30 18

الأقصر 32 19

أسوان 32 19

الوادي الجديد 29 18

أبوسمبل 33 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى / الصغرى

مكة 39 23

المدينة 34 19

الرياض 38 21

المنامة 31 25

أبوظبي 36 25

الدوحة 35 26

الكويت 38 24

دمشق 19 08

بيروت 18 14

عمان 16 08

القدس 17 08

غزة 20 15

بغداد 34 18

مسقط 32 27

صنعاء 25 13

الخرطوم 39 26

طرابلس 27 20

تونس 32 20

الجزائر 26 19

الرباط 27 15

نواكشوط 35 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى / الصغرى

أنقرة 11 03

إسطنبول 16 07

إسلام آباد 32 19

نيودلهى 33 23

جاكرتا 34 25

بكين 24 11

كوالالمبور 32 25

طوكيو 23 16

أثينا 19 10

روما 22 10

باريس 20 10

مدريد 28 13

برلين 14 05

لندن 17 10

مونتريال 15 07

موسكو 15 05

نيويورك 14 10

واشنطن 17 12

أديس أبابا 22 14