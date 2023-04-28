بعد يومين من خطبتهما.. وفاة شاب وخطيبته بالدقهلية والطب الشرعي يكشف السبب

لقى شاب وخطيبته ”ابنة خالته" مصرعهما، عقب يومين من احتفالهما بخطبتهما، وذلك خلال استقلالهما سيارة ملاكي بنطاق أول المنصورة محافظة الدقهلية، ليتبين وفاتهما بغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن استخدام تكييف السيارة وأمرت النيابة العامة بتسليم جثامين المتوفيين لذويهما ودفنهما بمقابر العائلة بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر بعد تشريح جثامينهما.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من ادارة شرطة النجدة بالعثور على شاب وفتاة متوفيين داخل سيارة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة كلًا من:"أحمد .م"،، وخطيبته "سلمى.م،ع " ابنة خالته، داخل سيارة ملاكي.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأمر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفيين.

وثبت في تقرير الطب الشرعي وفاة المتوفين نتيجة التعرض للاختناق غاز" أول أكسيد الكربون" والناتج عن استخدام تكييف السيارة دون اختلاط بالأكسجين.

وكلفت النيابة العامة بتسليم جثامين المتوفين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية.