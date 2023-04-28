في تداولات السوق العالمي .. خسائر للين الياباني والدولار يصعد

تكبد الين الياباني الحجم الأكبر من خسائر سوق العملات اليوم الجمعة ببورصة سوق العملات العالمي الأمريكية هو والدولار الاسترالي، الذي شهد خسائر واضحة.

استهلت الجلسة الامريكية لسوق العملات اليوم على خسائر حادة للغاية ، حيث تراجعت العملة اليابانية بواقع 8.71% بالمقارنة بباقي العملات الرئيسية الأخرى.

وعزز خسائر العملات اليابانية بقرار الفائدة الذي أصدره بنك اليابان صباح اليوم، والذي قررت فيه لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المنطقة السالبة عند -0.1%.

كما تم الإبقاء على سياسة التحكم في منحنى عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مع حدود ارتفاع أو انخفاض 0.5%.

الدولار الأسترالي ثاني العملات الخاسرة

جاء الدولار الاسترالي كثاني العملات الخاسرة في مستهل الجلسة الأمريكية اليوم، حيث انخفض بنحو 1.87% مقابل باقي العملات الرئيسية، باستثناء الين الياباني، الذي فاقه بحجم الخسائر.

واستمرت خسائر الدولار الاسترالي اليوم على خلفية بيانات التضخم السلبية للغاية التي صدرت أول أمس في أستراليا، ودفعته لتكبد خسار كبيرة، بعدما تراجعت بشكل كبير فاق توقعات الأسواق، وهو ما قد يدفع بنك الاحتياطي الاسترالي إلى وضع حد لعمليات التشديد النقدية باجتماعه الأسبوع المقبل.



في المقابل افتتح الدولار الأمريكي جلسة سوق العملات الأمريكية على أرباح قوية، كانت الأكبر بين العملات الرئيسية، لتسجل 3.50%.

جاء هذا مدفوعا ببيانات إعانات البطالة الإيجابية أمس، والذي تعزز اليوم أيضا بخسائر الين الياباني، ثم صدور بيانات تكاليف العمالة الإيجابية، وكذلك تسجيل الإنفاق على الاستهلاك الشخصي - مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي – نفس نسبة نموه بالشهر السابق، مما قد ينعكس باستمرار مقاومة التضخم الرئيسي.

وحقق الفرنك السويسري أرباحا قوية خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع في مستهل جلسة سوق العملات الأمريكية بواقع 1.92%، وذلك بعد تصريحات محافظ البنك الوطني السويسري توماس جوردان بأن البنك سيضع قواعد للبنوك الاستثمارية لتوفير أصول عالية الجودة كضمانات لديه من أجل استخدامها في حال ظهرت أية مشكلات أخرى بالقطاع المصرفي، وهو ما طمأن الأسواق وعزز عمليات الشراء على الفرنك السويسري.