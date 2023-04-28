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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى جميع أنحاء السودان

السودان
السودان
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم /الجمعة/، أنه وفقا لقرار للجنة الفرعية لسياسات استخدام جواز السفر، فإنها سترفع مستوى التحذير من السفر إلى جميع أنحاء السودان إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى فى نظام التحذير من السفر الحكومى ذى المستويات الأربعة، اعتبارا من يوم 29 من أبريل الجارى.

وذكرت الوزارة فى بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) "من الضروري منع الزيارات والإقامة في السودان نظرا لاستمرار اضطراب الوضع السياسي والأمني في السودان، وسط تزايد عدد الضحايا واللاجئين بسبب الأعمال العنيفة بين الجيش السودانى والمجموعة شبه العسكرية المعارضة".

يشار إلى أن كوريا الجنوبية لديها نظام للتحذير من السفر يضم 4 مستويات، وهي: المستوى الأول (الأزرق)، ويدعو إلى "اتخاذ الحذر"، والمستوى الثاني (الأصفر)، ويدعو إلى "الحذر الشديد"، ويضم المستوى الثالث (الأحمر) "التوصية بالمغادرة"، والمستوى الرابع (الأسود) "حظر السفر".

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