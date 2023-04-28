"التنمية المحلية × أسبوع".. حصاد أنشطة الوزارة من 22 إلى 27 أبريل

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، " الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٣٢ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من من ٢٢ إلى ٢٨ أبريل الجاري.

تستعرض “البوابة نيوز” أبرز هذه الأنشطة في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف كالتالي:

*الأحد ٢٣ ابريل*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حول موقف الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها 332 مجمع بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وأشار التقرير إلى ان خطة تشغيل مجمعات الخدمات وبدء تقديم خدماتها للجمهور تتضمن الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام المباني من جهات التنفيذ ، وهو ما تم بالفعل في ٩٠٪؜ من المجمعات ، ثم توصيل عدادات المرافق والخدمات لكل مجمع بما في ذلك خطوط الربط الالكتروني وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء ، ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين نحو الانتهاء من هذه الخطوة خلال شهر على الأكثر .

كما بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء.

*الأربعاء ٢٦ أبريل*

تلقى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 20 - 25 أبريل 2023 ، بالإضافة جهود رفع القمامة والمخلفات الصلبة، لافتا إلى نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في رصد حوالى 266 حالة بناء مخالف بدون ترخيص بمساحة 25 ألف متر مربع ، حيث تم إزالة 232 حالة بمساحة 20 ألف متر مربع وجاري متابعة الإزالة 23 حالة متبقية بمساحة 5 آلاف متر مربع ، مشيراً إلى أنه بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية تم رصد حوالى 921 حالة تعدى بمساحة 35 فدان و 9 قيراط ، حيث تمت الإزالة لحوالي 834 حالة بمساحة 31 فدان و20 قيراط وجارى متابعة الإزالة لـ87 حالة وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية .

وأكد اللواء هشام آمنة أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة سيتم استئناف دوراته التدريبية يوم 30 أبريل المقبل، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يشهد الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ 35 من الخطة التدريبية للمحليات تنفيذ 5 دورات تدريبية وهي: دورة تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية، ودورة إعداد دراسات الجدوى القبلية وإعداد المخططات التنموية المنفذة بواسطة برنامج تنمية الصعيد، ودورة برنامج الأتوكاد Autocad، ودورة الكتابة الصحفية وإعداد وتحرير المواد الاختيارية والصحفية والتعامل مع الإعلام وإنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعي للتسويق الحكومي وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات، ودورة التفكير التصميمي وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية في المحليات، ويستفيد من الدورات التدريبية 140 متدربًا من جميع المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء، وأن تكون في مقدمة أولويات عمل الوزارات المعنية بالحكومة، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة التي توليها الوزارة لمواصلة جهود تنمية سيناء في إطار الاستراتيجية العامة للدولة والمساهمة في تحسين البنية الأساسية وتطويرها وربطها بالمحافظات المجاورة وتوفير فرص عمل جديدة وجذب المستثمرين إلى أرض سيناء .

جاء ذلك في تصريحات لوزير التنمية المحلية على هامش الزيارة التي أجراها لمحافظة شمال سيناء، للمشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء الحادية والأربعين .

*الخميس ٢٧ أبريل*

أعلن وزير التنمية المحلية، عن قيام الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات التابعة للوزارة وعلى مدار اليوم بالإشراف على عمليات نقل المخلفات والدفن الآمن لها وذلك لنحو 200 ألف طن من التراكمات التاريخية بمدينة إدكو بالبحيرة إلى المدفن الصحي الآمن الذي تم انشاؤه بمدينة بدر بالبحيرة، مشيراً إلى أن عمليات النقل تتم بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والشركات العاملة في منظومة النظافة وتم البدء الفعلي في رفع التراكمات والتي سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة .

علي هامش زيارته الحالية لمحافظة شمال سيناء للمشاركة في العيد القومي للمحافظة، شهد وزير التنمية المحلية أمس الخميس افتتاح عدداً من المشروعات التنموية والخدمية وبعض الفعاليات المقامة على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي والاحتفال بالذكرى 41 لأعياد تحرير سيناء، وشارك في افتتاح مشروع محطة تحلية قبر عمير بمركز الشيخ زويد والذي افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حيث تحملت وزارة التضامن تكلفة إنشائها في إطار بروتوكول التعاون بينها وبين محافظة شمال سيناء.

*الجمعة ٢٨ ابريل*

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، كافة المحافظات بتطبيق التوقيت الصيفي الذي لن يؤثر على قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، والتنسيق مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات ، بالإضافة إلي التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها ، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق بكل حسم.